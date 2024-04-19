«Больше не могут»: на Западе раскрыли, что полностью сломило ВСУ

«Поскольку запасы боеприпасов на Украине истощаются, некоторые из крупнейших союзников страны выражают обеспокоенность тем, что Киев, возможно, не сможет больше защищаться», — подчеркнули в публикации.
Отмечается, что Украина испытывает серьезные трудности в том, чтобы отражать атаки российской армии. По этой причине президент Украины Владимир Зеленский уже несколько месяцев выпрашивает у своих западных партнеров дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы, говорится в материале.
В начале марта немецкий телеканал Welt сообщал, что российская армия прорывает фронт на разных участках, так как в ВСУ наблюдается острая нехватка военных и боеприпасов.