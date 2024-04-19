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Иванец: с 1 сентября все школы перейдут на новое питание учеников

МИНСК, 19 апр — Sputnik. Сохранение здоровья детей, создание безопасных условий — это задача номер один для школ, заявил министр образования Беларуси Андрей Иванец, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

По его словам, вопрос организации школьного питания является достаточно серьезным, потому что он ежедневно затрагивает миллион школьников.

«Сохранение здоровья наших детей, создание безопасных условий — это задача номер один для наших учреждений образования».

подчеркнул глава ведомства.

Он уточнил, что за последний год были обновлены рационы питания. В настоящее время технологический сборник содержит более 300 блюд.

Также только за 2023 год было закуплено 4,6 тысячи единиц технологического оборудования для пищеблоков.

По словам Иванца, школы на 95% укомплектованы поварами. Более 1,1 тысячи человек в прошлом году прошли через повышение квалификации, чтобы получить четвертый разряд, необходимый для организации школьного питания.

«Это позволило 79% школ перевести на новые принципы организации питания, которые в прошлом году были апробированы в рамках выполнения пилотного проекта. Оставшаяся часть школ к 1 сентября 2024 года полностью перейдет на соответствующие каноны. Для этого предусмотрено все необходимое», — заверил он.

Глава ведомства добавил, что совместная работа с Минздравом над технологическими картами будет продолжена, потому что требует постоянного обновления. По его мнению, культуру здорового питания школьникам нужно прививать с первого класса, поэтому с началом учебного года был запущен новый факультатив — «разговоры о культуре здорового питания».

образование