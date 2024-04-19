Иванец: с 1 сентября все школы перейдут на новое питание учеников

Глава ведомства добавил, что совместная работа с Минздравом над технологическими картами будет продолжена, потому что требует постоянного обновления. По его мнению, культуру здорового питания школьникам нужно прививать с первого класса, поэтому с началом учебного года был запущен новый факультатив — «разговоры о культуре здорового питания».