Иванец: с 1 сентября все школы перейдут на новое питание учеников

По его словам, вопрос организации школьного питания является достаточно серьезным, потому что он ежедневно затрагивает миллион школьников.
«Сохранение здоровья наших детей, создание безопасных условий — это задача номер один для наших учреждений образования».
Он уточнил, что за последний год были обновлены рационы питания. В настоящее время технологический сборник содержит более 300 блюд.
Также только за 2023 год было закуплено 4,6 тысячи единиц технологического оборудования для пищеблоков.
По словам Иванца, школы на 95% укомплектованы поварами. Более 1,1 тысячи человек в прошлом году прошли через повышение квалификации, чтобы получить четвертый разряд, необходимый для организации школьного питания.
«Это позволило 79% школ перевести на новые принципы организации питания, которые в прошлом году были апробированы в рамках выполнения пилотного проекта. Оставшаяся часть школ к 1 сентября 2024 года полностью перейдет на соответствующие каноны. Для этого предусмотрено все необходимое», — заверил он.
Глава ведомства добавил, что совместная работа с Минздравом над технологическими картами будет продолжена, потому что требует постоянного обновления. По его мнению, культуру здорового питания школьникам нужно прививать с первого класса, поэтому с началом учебного года был запущен новый факультатив — «разговоры о культуре здорового питания».