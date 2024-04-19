Андрей Чернышев прокомментировал послание губернатора Иркутской области

«Сегодня состоялось одно из важнейших политических событий — к жителям Приангарья с Посланием обратился губернатор Игорь Иванович Кобзев, — отметил Андрей Чернышев. — Приоритетной задачей для руководства Иркутской области является поддержка участников специальной военной операции и их семей. В регионе четко исполняются все федеральные гарантии, вводятся дополнительные меры соцпомощи. Одна из последних и очень важных — увеличение размера единовременной выплаты участникам спецоперации до 400 тысяч рублей. Сегодня уже произведены первые увеличенные выплаты, а для тех, кто с 1 января получил их в прежнем размере, произведена доплата. Все выполнено в кратчайшие сроки».