Казахстан и Кыргызстан готовятся подписать историческое соглашение

«Казахстан — наш близкий сосед, братская страна и один из основных торговых партнеров. Казахстан — приоритет в нашей внешней политике. Между нашими странами нет никаких политических и региональных разногласий. С первых дней моего президентства Вы постоянно поддерживаете меня в международных структурах и вопросах, касающихся расширения кыргызско-казахских отношений. Мы готовы оказать братскому казахскому народу посильную помощь в ликвидации последствий паводков. Наши страны связывают узы многовековой дружбы, братства, добрососедства, общая культура, духовность и религия. Уверен, наше взаимное сотрудничество, стратегическое партнерство будут и дальше укрепляться».