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Польша передаст Литве напавших на экс-главу ФБК Волкова

ВИЛЬНЮС, 19 апреля. /ТАСС/. Два человека, подозреваемые в нападении в марте в Вильнюсе на бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Леонида Волкова (признан в РФ иноагентом), задержаны в Польше. Как сообщил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа, их передадут литовской стороне.

Источник: РИА "Новости"

«Подозреваемые задержаны польскими правоохранительными органами и после выполнения необходимых процедур будут переданы Литве», — сказал он.

Прокурор Генпрокуратуры Литвы Юстас Лауцюс в беседе с журналистами отметил, что подозреваемые «являются гражданами Польши». При этом прокурор не уточнил место постоянного жительства задержанных. В Литве проживает немало поляков (самое многочисленное нацменьшинство страны), часть из которых выбрала не литовское, а польское гражданство. Проезд из Литвы в Польшу осуществляется свободно, пограничного контроля нет.

По словам Лауцюса, представители польских правоохранительных органов утверждают, что задержанные были известны им и до этого инцидента. Ожидается, что они будут переданы Литве в мае.

На Волкова напали поздно вечером 12 марта во дворе дома, где тот проживает. Пострадавший был избит и доставлен в больницу. После оказания первой помощи Волков вернулся домой.