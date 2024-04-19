Польша передаст Литве напавших на экс-главу ФБК Волкова

Прокурор Генпрокуратуры Литвы Юстас Лауцюс в беседе с журналистами отметил, что подозреваемые «являются гражданами Польши». При этом прокурор не уточнил место постоянного жительства задержанных. В Литве проживает немало поляков (самое многочисленное нацменьшинство страны), часть из которых выбрала не литовское, а польское гражданство. Проезд из Литвы в Польшу осуществляется свободно, пограничного контроля нет.