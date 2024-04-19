Дмитрий Ружников: Дифференцированный тариф — это необходимость

В своем ежегодном послании Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратил внимание на важность укрепления технологического суверенитета и поручил активизировать работу по обеспечению перспективных предприятий Иркутской области природным газом. Депутат Законодательного собрания Иркутской области, куратор направления «Территориальное развитие» народной программы партии «Единая Россия» Дмитрий Ружников считает верным решением двигаться через промышленность, переработку природных ресурсов, например, газа. И по мере продвижения трубопровода подключать к нему населенные пункты. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ИРО ЕР.

Игорь Кобзев сообщил, что в Иркутской области установят тарифы на электроэнергию с нормированием по объемам потребления. Изменения вступят в силу 1 июля 2024 года. При этом установленная норма не затронет интересы большинства жителей.

"Сейчас предлагается, наверное, наименее болезненный для большинства жителей выход: дифтариф для тех потребителей, кто использует большое количество энергии. Платить будут те, кто потребляет свыше 25 тысяч киловатт-часов.

На сегодняшний день денег, которые собираются по тарифам, недостаточно, чтобы содержать в нормативном состоянии сетевую инфраструктуру всех направлений — не только тепла и электроэнергии, но и воды и канализации. Областной бюджет оплачивает разницу между собираемостью тарифов и стоимостью обслуживания сетей. Но уже сейчас понятно, что дальше бюджет не сможет закрывать эту потребность — его просто не хватит. Эта проблема должна быть решена", — подчеркнул он.