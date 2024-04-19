Дмитрий Ружников: Дифференцированный тариф — это необходимость

Дмитрий Ружников комментирует ежегодное послание губернатора Законодательному Собранию Иркутской области.
Положения послания войдут в народную программу партии «Единая Россия».
В своем ежегодном послании Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратил внимание на важность укрепления технологического суверенитета и поручил активизировать работу по обеспечению перспективных предприятий Иркутской области природным газом. Депутат Законодательного собрания Иркутской области, куратор направления «Территориальное развитие» народной программы партии «Единая Россия» Дмитрий Ружников считает верным решением двигаться через промышленность, переработку природных ресурсов, например, газа. И по мере продвижения трубопровода подключать к нему населенные пункты. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ИРО ЕР.
Игорь Кобзев сообщил, что в Иркутской области установят тарифы на электроэнергию с нормированием по объемам потребления. Изменения вступят в силу 1 июля 2024 года. При этом установленная норма не затронет интересы большинства жителей.
Дмитрий Ружников отметил, что дифференцированный тариф — это необходимость.
"Сейчас предлагается, наверное, наименее болезненный для большинства жителей выход: дифтариф для тех потребителей, кто использует большое количество энергии. Платить будут те, кто потребляет свыше 25 тысяч киловатт-часов.
За четыре года финансирование капремонтов и реконструкций автомобильных дорог Иркутской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» из федерального бюджета выросло почти на 50%.
«Каждый год правительство и Заксобрание делают все, чтобы увеличить суммы на их ремонт и строительство. Считаю, этого объема все еще недостаточно для того, чтобы содержать дорожное хозяйство региона. Нужно стремиться к тому, чтобы он вырос минимум в два-три раза. На дороги Иркутска в этом году выделят дополнительный миллиард рублей — удастся ускорить ремонтные работы и сделать больше запланированного», — поделился Дмитрий Ружников.
Напомним, создание качественной дорожной инфраструктуры, безопасной для всех участников дорожного движения закреплено в народной программе партии «Единая Россия».