И. о. министра финансов Башкирии назначена Светлана Малинская

«Лира Игтисамова — сильный специалист. Ей досталось управление финансами региона в один из самых сложных периодов — сначала был коронавирус, потом началась СВО и санкции. Несмотря на финансовый шторм и сложности с планированием, которые вызваны внешними обстоятельствами, Игтисамова смогла выстроить финансовое и организационное обеспечение социальных запросов без существенного ущерба экономическому состоянию и развитию республики. Учитывая ее профессиональные навыки, а также подход Главы республики к тем, кого он считает членами своей команды, с большой вероятностью мы увидим ее на новой, тоже высокой должности», — говорит доцент кафедры политологии и связей с общественностью УУНиТ Николай Евдокимов.