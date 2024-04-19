И. о. министра финансов Башкирии назначена Светлана Малинская

Исполнение обязанностей министра финансов возложено на первого заместителя Светлану Малинскую. Светлана Ивановна имеет опыт работы в сфере финансов и более 10 лет в федеральных органах исполнительной власти. С 2016 года она работала в министерстве экономического развития республики, занималась вопросами инвестиционной политики. Под ее началом, в частности, разрабатываются строительство объектов инфраструктуры в уфимском Забелье и реализация межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе. В числе задач, которые наверняка поставят перед новым министром — поднять планку инвестиционных и инфраструктурных вливаний в регион.
«Республика входит в новый политический цикл — в сентябре пройдут выборы Главы республики, а значит неизбежно будет обновление команды под обновленные задачи, которые будут поставлены в рамках новой “пятилетки”. Первые перемены мы уже видим сейчас — это делается заранее, чтобы в канун важных летних мероприятий уже было понимание направления движения развития региона. К тому же летний и осенний периоды — это традиционно время, когда формируется новый пакет инвестиционных проектов и формируются очертания бюджетной стратегии. Под реализацию этих решений, очевидно, и происходит данное назначение», — говорит политолог Арсен Шаяхметов.
Министр финансов Башкирии Лира Игтисамова, возглавлявшая ведомство с 2018 года, покидает свой пост по собственному желанию.
«Лира Игтисамова — сильный специалист. Ей досталось управление финансами региона в один из самых сложных периодов — сначала был коронавирус, потом началась СВО и санкции. Несмотря на финансовый шторм и сложности с планированием, которые вызваны внешними обстоятельствами, Игтисамова смогла выстроить финансовое и организационное обеспечение социальных запросов без существенного ущерба экономическому состоянию и развитию республики. Учитывая ее профессиональные навыки, а также подход Главы республики к тем, кого он считает членами своей команды, с большой вероятностью мы увидим ее на новой, тоже высокой должности», — говорит доцент кафедры политологии и связей с общественностью УУНиТ Николай Евдокимов.