В Татарстане избрали трех новых мировых судей. Голосование прошло на 53-м заседании Госсовета республики VI созыва. Представил их исполняющий обязанности председателя Верховного суда региона Эдуард Каминский.
Мировой судьей судебного участка № 2 по Авиастроительному судебному району Казани стал Валентин Вахрамеев. А судебный участок № 6 по Альметьевскому судебному району возглавила Альбина Аширова.
Кроме того, назначили нового блюстителя закона судебного участка № 5 по Вахитовскому судебному району столицы Татарстана. Срок их полномочий составит три года.
Ранее Владимир Путин назначил 14 новых судей в Татарстане.