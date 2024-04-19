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В Татарстане избрали трех новых мировых судей

Голосование прошло на 53-м заседании Госсовета республики VI созыва.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане избрали трех новых мировых судей. Голосование прошло на 53-м заседании Госсовета республики VI созыва. Представил их исполняющий обязанности председателя Верховного суда региона Эдуард Каминский.

Мировой судьей судебного участка № 2 по Авиастроительному судебному району Казани стал Валентин Вахрамеев. А судебный участок № 6 по Альметьевскому судебному району возглавила Альбина Аширова.

Кроме того, назначили нового блюстителя закона судебного участка № 5 по Вахитовскому судебному району столицы Татарстана. Срок их полномочий составит три года.

Ранее Владимир Путин назначил 14 новых судей в Татарстане.