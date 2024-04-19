Токаев и Жапаров приняли участие в заседании Высшего межгосударственного совета

«Укрепляются союзнические отношения. Сегодня мы подпишем историческое соглашение, которое откроет широкие возможности для развития двусторонних контактов. В этом нет никаких сомнений. Мы смотрим на это с большой надеждой. У нас есть весь необходимый потенциал. Уверен, заседание Высшего межгосударственного совета будет способствовать дальнейшему расширению сфер сотрудничества и выведет наше партнерство на новый уровень», — заявил президент Казахстана.