Токаев и Жапаров приняли участие в заседании Высшего межгосударственного совета

Под председательством президентов Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова состоялось шестое заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана, сообщается в Telegram-канале Акорды.
В своем выступлении глава нашего государства отметил, что казахско-кыргызские взаимодействия развиваются в духе стратегического партнерства.
«Укрепляются союзнические отношения. Сегодня мы подпишем историческое соглашение, которое откроет широкие возможности для развития двусторонних контактов. В этом нет никаких сомнений. Мы смотрим на это с большой надеждой. У нас есть весь необходимый потенциал. Уверен, заседание Высшего межгосударственного совета будет способствовать дальнейшему расширению сфер сотрудничества и выведет наше партнерство на новый уровень», — заявил президент Казахстана.
Он сообщил, что в ходе сегодняшнего заседания будут обсуждены наиболее актуальные вопросы сотрудничества двух стран.
«Убежден, наше взаимодействие, прошедшее испытание временем, имеет большое будущее. В этом направлении мы должны приложить необходимые усилия. Работа Высшего межгосударственного совета придаст особый импульс развитию казахско-кыргызских отношений», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Президент Кыргызской Республики отметил важность дальнейшего углубления партнерства по широкому спектру направлений.
«Сегодняшнее мероприятие будет способствовать дальнейшему укреплению кыргызско-казахских отношений. Отрадно, что наши переговоры проходят в духе традиционно союзнических и стратегических связей. Кыргызстан проводит внешнюю политику, направленную на углубление двусторонних связей с Казахстаном. Важно поддерживать друг друга, думать о будущем и совместно решать проблемы. Органы исполнительной власти Кыргызстана осуществляют соответствующие меры для реализации решений Высшего межгосударственного совета между двумя странами. Уверен, что данные встречи придадут новый импульс взаимному сотрудничеству», — сказал Садыр Жапаров.
Президенты подчеркнули, что состоялся плодотворный обмен мнениями, определены приоритеты и дальнейшие задачи двустороннего взаимодействия. ️
Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров выразили обоюдное стремление вывести отношения между Казахстаном и Кыргызстаном на качественно новый уровень.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере торгово-экономической, транспортно-логистической, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах.
На мероприятии с докладами выступили заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин, первый заместитель председателя кабмина Кыргызстана Адылбек Касымалиев, министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, первый заместитель председателя ГКНБ — директор Пограничной службы Кыргызстана Уларбек Шаршеев, министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, первый заместитель министра энергетики Кыргызстана Назгуль Усенова, заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Алмазбек Сокеев, министр культуры и информации Аида Балаева, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Алтынбек Максутов.
Напомним, президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Казахстан с официальным визитом вчера. После этого Токаев и Жапаров посетили гала-концерт мастеров искусств двух стран во Дворце мира и согласия в Астане. Мероприятие также посетили члены официальной делегации и представители творческой интеллигенции КР.