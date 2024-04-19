Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шавкат Мирзиёев принял премьер-министра Таджикистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В рамках государственного визита в Душанбе 19 апреля Шавкат Мирзиёев принял премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода. Они обсудили вопросы дальнейшего расширения узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Источник: Podrobno.uz

Глава нашего государства отметил, что очень важно реализовать всех договоренности, достигнутые вчера на высшем уровне. В этих целях необходимо разработать совместную «дорожную карту» и организовывать встречи премьер-министров на системной основе.

В качестве приоритетных задач обозначены наращивание товарооборота, развитие приграничной торговли и торговой инфраструктуры, углубление промышленной кооперации в автомобилестроении, энергетике, электротехнике, добывающей, текстильной, фармацевтической, сельскохозяйственной и других отраслях.

До этого президент также провел встречу с председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Махмадтоиром Зокирзода.

Стороны обсудили вопросы дальнейшей активизации межпарламентского обмена, контакты профильных комитетов и региональных советов для поддержки и продвижения проектов кооперации и культурно-гуманитарных программ.

Также они обозначили важную роль депутатов двух стран в проведении инвентаризации принятых документов и парламентском контроле за своевременной реализацией договоренностей на высшем уровне.

Шавкат Мирзиеев