Шавкат Мирзиёев принял премьер-министра Таджикистана

Глава нашего государства отметил, что очень важно реализовать всех договоренности, достигнутые вчера на высшем уровне. В этих целях необходимо разработать совместную «дорожную карту» и организовывать встречи премьер-министров на системной основе.
В качестве приоритетных задач обозначены наращивание товарооборота, развитие приграничной торговли и торговой инфраструктуры, углубление промышленной кооперации в автомобилестроении, энергетике, электротехнике, добывающей, текстильной, фармацевтической, сельскохозяйственной и других отраслях.
До этого президент также провел встречу с председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Махмадтоиром Зокирзода.
Стороны обсудили вопросы дальнейшей активизации межпарламентского обмена, контакты профильных комитетов и региональных советов для поддержки и продвижения проектов кооперации и культурно-гуманитарных программ.
Также они обозначили важную роль депутатов двух стран в проведении инвентаризации принятых документов и парламентском контроле за своевременной реализацией договоренностей на высшем уровне.