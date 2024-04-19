Почему Путин одобрил новый срок полномочий Аксенова

Накануне в ходе видеовстречи Владимира Путина с Сергеем Аксеновым, российский лидер поддержал выдвижение действующего главы республики на новый срок.
«Этому предшествовали детальный анализ соответствующих структур правительственных и администрации президента, изучение общественного мнения в Крыму. И после уже был совершен вот такой формальный шаг — обращение руководителя Республики Крым к президенту, который дает ему свое “благословение”, — сказал Светов.
Он отметил, что президент всегда акцентирует внимание на уровень поддержки главы региона местным населением, поскольку считает это главным фактором при принятии окончательного решения на своем, высшем уровне.
«Владимир Владимирович всегда подчеркивает: “Доверие граждан — это ключевое. Да, я как президент вас поддержал. Но вы должны получить поддержку в регионе от жителей”. И, видимо, у президента есть убеждение в том, что Аксенов такого рода поддержку получит», — заключил эксперт.
Ранее глава Центризбиркома России Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение об избрании президентом Российской Федерации по итогам прошедших в стране выборов.