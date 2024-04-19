Почему Путин одобрил новый срок полномочий Аксенова

«Владимир Владимирович всегда подчеркивает: “Доверие граждан — это ключевое. Да, я как президент вас поддержал. Но вы должны получить поддержку в регионе от жителей”. И, видимо, у президента есть убеждение в том, что Аксенов такого рода поддержку получит», — заключил эксперт.