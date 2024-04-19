Токаев раскрыл детали исторического документа между Казахстаном и Кыргызстаном

«Мы пришли к общему выводу, что между нашими странами не должно быть нерешенных вопросов. Особое внимание уделили укреплению торгово-экономических связей. В целом, есть все возможности значительно увеличить взаимный товарооборот в короткие сроки. Мы готовы экспортировать промышленные и другие товары. Кыргызстан также экспортирует ряд продукции в Казахстан».