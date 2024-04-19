Токаев раскрыл детали исторического документа между Казахстаном и Кыргызстаном

Глава Казахстана отметил, что визит президента Кыргызстана имеет большое значение для двух стран.
Кроме того, он сообщил о подписании исторического соглашения.
«Договор об углублении и расширении союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном открывает новые возможности для дальнейшего развития и взаимодействия. Данный документ полностью отвечает интересам двух стран и способствует сохранению многовековых уз братства. Выражаю благодарность Садыру Нургожоевичу за значительный вклад в укрепление традиционно дружеских и добрососедских отношений между нашими странами».
Президент также заявил, что стороны провели обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.
«Мы пришли к общему выводу, что между нашими странами не должно быть нерешенных вопросов. Особое внимание уделили укреплению торгово-экономических связей. В целом, есть все возможности значительно увеличить взаимный товарооборот в короткие сроки. Мы готовы экспортировать промышленные и другие товары. Кыргызстан также экспортирует ряд продукции в Казахстан».
Также, по словам главы государства, стороны договорились всецело использовать имеющиеся возможности, активизировать работу Межправительственного совета и Межрегионального форума, оперативно запустить строящийся на границе торгово-логистический индустриальный комплекс.
Кроме того, в ходе переговоров были обсуждены возможности в агропромышленном секторе.
В продолжении президент озвучил, что одной из важных задач является активизация контактов между двумя странами.
«Предпринимаются конкретные меры по расширению возможностей пропуска грузов через границу и совершенствованию ее оформления. Мы приступили к модернизации постов “Қарасу”, “Бесағаш”, “Аухатты”, “Сартөбе” “Айша бибі”, “Сыпатай батыр”, “Кеген”. Все эти станции будут оснащены цифровыми технологиями. Ожидается, что эта масштабная работа будет завершена к 2028 году».
Глава Казахстана также считает важным координацию взаимодействия в водно-энергетической сфере.
Токаев отметил, что Казахстан и Кыргызстан имеют общие позиции по актуальным международным вопросам. В ходе переговоров особое внимание было уделено углублению взаимодействия в Центральной Азии.
В заключении Садыр Жапаров поблагодарил за приглашение посетить Казахстан с официальным визитом и гостеприимство, оказанное кыргызской делегации.
Глава Кыргызстана с официальным визитом прибыл в Астану 18 апреля. В тот же день состоялся гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кыргызстана.
Сегодня, 19 апреля, в Акорде прошла торжественная церемония встречи Жапарова. После чего президенты провели переговоры в узком составе.