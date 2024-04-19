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В Омской области из-за паводков появится оперштаб

Он будет находиться в Русско-Полянском районе.

Источник: Om1.ru

Губернатор Омской области Виталий Хоценко дал поручение местным властям и министру региональной безопасности Алексею Кубицу создать оперативный штаб из-за паводков в Русско-Полянском районе. Он необходим, чтобы координировать аварийно-восстановительные работы и оказывать адресную помощь населению.

Ранее Хоценко ездил в районы, пострадавшие от паводка. Первым в списке стал Русско-Полянский, где, по данным МЧС, от большой воды пострадали сёла Сибирское и Цветочное. Подтоплены оказались 55 домов и 60 приусадебных участков. Для местных жителей организовали пункты временного размещения.

Талые воды размыли участок дороги, сейчас он перекрыт для движения транспорта. Движение на дороге Русская Поляна — Сибирское восстановлено, на проблемном участке установлены дорожные знаки, прокопан ров и установлена водопропускная труба.