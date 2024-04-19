В Омской области из-за паводков появится оперштаб

Ранее Хоценко ездил в районы, пострадавшие от паводка. Первым в списке стал Русско-Полянский, где, по данным МЧС, от большой воды пострадали сёла Сибирское и Цветочное. Подтоплены оказались 55 домов и 60 приусадебных участков. Для местных жителей организовали пункты временного размещения.