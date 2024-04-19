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«Идет демонтаж Гагаузии»: в НСГ назвали «антиконституционной» новую карту судов Молдовы

КОМРАТ, 19 апр — Sputnik. Гагаузские депутаты утвердили и направили в парламент Молдовы свои поправки в карту судов. В Гагаузии требуют не переводить Офис Вулканешт в состав Суда Кагула, поскольку это вызовет «большое недовольство населения».

Источник: Sputnik.md

В автономии считают, что в состав Суда Комрата должны входить офисы в столице автономии, Чадыр-Лунге и Вулканештах, а судом второй инстанции должна и далее оставаться Апелляционная палата Комрата.

На заседании зачитали обращения местных советов Вулканешт, Этулии, Карбалии, критикующих реформу судов, «противоречащую Конституции и нарушающую права граждан», так как в результате реформы многие жители автономии не статут ездить на суды в Кагул за 65 километров. Не знающих румынского языка гагаузов придется обеспечить переводчиками — это еще увеличит судебные расходы.

«С момента прихода [к власти] правящей партии не было ни одного закона, который способствовал бы улучшению жизни в РМ. Все это делается для поднятия градуса между Комратом и Кишиневом».

отметил Михаил Попов.

Депутаты считают, что сейчас «идет демонтаж Гагаузии», а также, что гагаузов «вынуждают создать свой суд, не имеющий ничего общего» с судебными инстанциями Молдовы.