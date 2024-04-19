«Идет демонтаж Гагаузии»: в НСГ назвали «антиконституционной» новую карту судов Молдовы

В автономии считают, что в состав Суда Комрата должны входить офисы в столице автономии, Чадыр-Лунге и Вулканештах, а судом второй инстанции должна и далее оставаться Апелляционная палата Комрата.
На заседании зачитали обращения местных советов Вулканешт, Этулии, Карбалии, критикующих реформу судов, «противоречащую Конституции и нарушающую права граждан», так как в результате реформы многие жители автономии не статут ездить на суды в Кагул за 65 километров. Не знающих румынского языка гагаузов придется обеспечить переводчиками — это еще увеличит судебные расходы.
«С момента прихода [к власти] правящей партии не было ни одного закона, который способствовал бы улучшению жизни в РМ. Все это делается для поднятия градуса между Комратом и Кишиневом».
Депутаты считают, что сейчас «идет демонтаж Гагаузии», а также, что гагаузов «вынуждают создать свой суд, не имеющий ничего общего» с судебными инстанциями Молдовы.