Губернатор Красноярского края анонсировал новый прямой эфир

Глава Красноярского края Михаил Котюков проведет очередной прямой эфир в соцсетях. Отвечать на вопросы жителей региона губернатор будет 25 апреля в 19:00.
«Чтобы задать вопрос, вместо привычных комментариев в этот раз прошу вас воспользоваться специально разработанным чат-ботом. Так ваши обращения поступят ко мне уже сгруппированными по тематике и территориям края. Это важно не только для качественной подготовки к прямому эфиру, но и для планирования моих поездок по региону».
Напомним, Михаил Котюков начал свою работу в Красноярском крае с того, что завел аккаунты в социальных сетях, а затем начал проводить прямые эфиры. Сначала они проходили достаточно часто, но затем губернатор снизил активность.