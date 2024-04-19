Губернатор Красноярского края анонсировал новый прямой эфир

«Чтобы задать вопрос, вместо привычных комментариев в этот раз прошу вас воспользоваться специально разработанным чат-ботом. Так ваши обращения поступят ко мне уже сгруппированными по тематике и территориям края. Это важно не только для качественной подготовки к прямому эфиру, но и для планирования моих поездок по региону».