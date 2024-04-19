«Запад работает агрессивно, рьяно, не признавая никаких приличий. Госпожу Санду они превращают в персону, которая тащит просто откровенно Молдавию в НАТО либо напрямую, либо через соединение с Румынией», — сказал Лавров в интервью радио Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва».
Запад работает в Молдавии рьяно и не признавая приличий, заявил Лавров
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Запад работает агрессивно, рьяно, не признавая приличий, превращая президента Молдавии Майю Санду в персону, которая тащит свою страну в НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.