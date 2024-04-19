Запад работает в Молдавии рьяно и не признавая приличий, заявил Лавров

«Запад работает агрессивно, рьяно, не признавая никаких приличий. Госпожу Санду они превращают в персону, которая тащит просто откровенно Молдавию в НАТО либо напрямую, либо через соединение с Румынией», — сказал Лавров в интервью радио Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва».