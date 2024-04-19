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Минобороны Молдавии отказалось воздать воинские почести борцам с фашизмом

КИШИНЕВ, 19 апр — РИА Новости. Министерство обороны Молдавии отказалось помогать в проведении церемонии захоронения останков советских солдат на Шерпенском плацдарме, сообщил глава национального оргкомитета «Победа» и поискового движения республики Алексей Петрович.

Источник: © РИА Новости

«Министерство обороны Молдавии официально отказало поисковому движению <…> в выделении почетного караула, салютной команды и военного оркестра для церемонии захоронения советских воинов, погибших 80 лет назад, освобождая нашу страну от румыно-немецкой фашистской оккупации», — написал он в Telegram-канале.

По словам Петровича, ведомство объяснило отказ празднованием Дня Национального флага. В министерстве уточнили, что все 6,5 тысячи военнослужащих будут заняты в торжествах.

Глава оргкомитета напомнил, что в прошлом году поводом для отказа стало празднование Дня независимости.

«В год 80-летия освобождения Молдавии от нацизма пришедшие у власти манкурты нарушают не только нормы морали и чести, но и установленные законом нормы о проведении церемоний отдания воинских почестей», — подчеркнул активист.

Шерпенский плацдарм — стратегическое сооружение на правом берегу Днестра в районе села Шерпены к востоку от Кишинева. Весной 1944 года войска 2-го и 3-го Украинских фронтов освободили эту территорию. По официальным данным, в боях за плацдарм погибли 11,6 тысячи человек. Тем не менее историки уверяют, что из-за частой ротации войск количество погибших сложно определить и их число однозначно больше, чем известно.

Мемориальный комплекс «Шерпенский плацдарм» открыли 22 августа 2004 года, накануне отмечавшегося тогда — 24 августа — 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. А 24 августа нынешнего года там планируются памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине освобождения страны от фашизма.

В годы Великой Отечественной войны Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам подвергли каждого десятого жителя республики. Речь идет о 207 тысячах человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей.

Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.