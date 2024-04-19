Новый украинский беспилотник, «Время героев» и удар по Ирану. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин работает в Ново-Огареве. Он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, потом у него будут «отдельные закрытые встречи».
О публикациях про покушение на Зеленского
В Кремле не комментируют публикации о том, что на украинского президента Владимира Зеленского якобы готовилось покушение: «У нас нет никаких комментариев в этой связи».
Что касается публикаций об израильском ударе по территории Ирана, официальных заявлений со стороны еврейского государства еще не было: «Преждевременно давать какие-то комментарии, не понимая деталей».
Кремль по-прежнему выступает «за сдержанность сторон» в этом вопросе и «тщательно изучает» ситуацию.
О специальной военной операции
Участие в конфликте коллективного Запада не может не сказываться «на разных нюансах», «но цели СВО остаются прежними». «С точки зрения тактики и стратегии это, конечно же, прерогатива министерства обороны».
О новом украинском беспилотнике
Публикации о новом украинском беспилотнике, якобы способном долететь до Сибири, — это, «конечно, вопрос, не для Кремля». «Разумеется, все так называемые новинки в этом плане внимательно отслеживают наши специальные службы и наши военные».
Об ограничении выезда для госслужащих
Что касается публикаций о том, что Россия якобы ужесточила правила выезда чиновников за границу, следует понимать, что для различных ведомств «действуют различные режимы»: «Есть ведомства, где действительно выезды для сотрудников не разрешаются, есть разные организации и ведомства, где действует уведомительный порядок обязательный, порядок отдельных согласований».
О программе «Время героев»
Президент внимательно следит за развитием программы обучения госслужащих из числа ветеранов СВО. «Весь механизм набирает обороты, и достаточно быстро». «Востребованность этого механизма подтверждается большим количеством проявивших заинтересованность».
Говорить о сроке подготовки участников «Времени героев» пока рано: «Здесь ничто не должно идти в ущерб качеству этого процесса».