Новый украинский беспилотник, «Время героев» и удар по Ирану. Темы брифинга Пескова

Что касается публикаций о том, что Россия якобы ужесточила правила выезда чиновников за границу, следует понимать, что для различных ведомств «действуют различные режимы»: «Есть ведомства, где действительно выезды для сотрудников не разрешаются, есть разные организации и ведомства, где действует уведомительный порядок обязательный, порядок отдельных согласований».