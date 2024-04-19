Радий Хабиров определил главные задачи муниципалитетов Башкирии

«Мы с вами работаем для того, чтобы люди жили в комфортной, безопасной среде. Были трудоустроены, имели хорошую зарплату. Могли получать достойное образование, заниматься спортом, развиваться духовно. Создавали семьи, растили детей. Жили долго и счастливо, были уверены в завтрашнем дне. Это очень понятные и базовые вещи, которые во многом зависят от нашей с вами эффективности, каждодневного труда по всем направлениям.

Сейчас в нашей работе очень важны слаженность, прямые коммуникации между всеми уровнями власти. Мы с вами одна команда, прошу всегда помнить это. И работать как единая команда. Не должно быть моего, твоего муниципалитета. У нас одна страна, одна республика. Мы все служим нашему Отечеству», — сказал Радий Хабиров.