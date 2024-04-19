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Главы МИД G7 пригрозили другим странам санкциями за сотрудничество с Россией

Главы МИД стран G7 договорились вводить дополнительные санкции в отношении стран, которые сотрудничают с Россией и помогают Москве обходить введенные против нее ограничения. Об этом говорится в совместном заявлении министров по итогам встречи в Италии.

Источник: Reuters

«Мы введем дополнительные санкции в отношении компаний и частных лиц в третьих странах, которые помогают России приобретать инструменты и другое оборудование, способствующее производству российского оружия или развитию военной промышленности», — говорится в документе.

Министры иностранных дел G7 также сообщили, что продолжат оказывать давление на доходы России от продажи энергоресурсов и ужесточать контроль за соблюдением предельных цен на нефть. Участники встречи призвали другие страны сократить импорт из России.

18 апреля министры финансов и главы центральных банков стран G7 подтвердили «решимость добиться того, чтобы Россия заплатила за ущерб, который она нанесла Украине». Они также договорились разработать механизм, который позволит остановить в РФ поставки передовых материалов, технологий и оборудования.

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