Главы МИД G7 пригрозили другим странам санкциями за сотрудничество с Россией

«Мы введем дополнительные санкции в отношении компаний и частных лиц в третьих странах, которые помогают России приобретать инструменты и другое оборудование, способствующее производству российского оружия или развитию военной промышленности», — говорится в документе.
Министры иностранных дел G7 также сообщили, что продолжат оказывать давление на доходы России от продажи энергоресурсов и ужесточать контроль за соблюдением предельных цен на нефть. Участники встречи призвали другие страны сократить импорт из России.
18 апреля министры финансов и главы центральных банков стран G7 подтвердили «решимость добиться того, чтобы Россия заплатила за ущерб, который она нанесла Украине». Они также договорились разработать механизм, который позволит остановить в РФ поставки передовых материалов, технологий и оборудования.