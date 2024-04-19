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Назначен аким Қонаева

Распоряжением акима Алматинской области Бердиханов Асхат Ермекович назначен на должность акима города Қонаева, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Источник: Акимат Алматинской области

Асхат Бердиханов родился в 1975 году, образование — высшее.

В 2005 году окончил Павлодарский государственный университет по специальности «электрооборудование промышленных предприятий», в 2009 году — Карагандинский государственный технический университет по специальности «юрист», в 2017 году — Павлодарский государственный университет по специальности «энергетика и электротехника», в 2022 году — Карагандинский технический университет по специальности «строительство».

Трудовую деятельность начал в 1993 году электромонтером Павлодарского тракторного завода.

В разные годы работал в правоохранительных органах на различных должностях.

Занимал посты заместителя председателя правления Балхашской теплоэлектростанции, главного менеджера акционерного общества «Самрук-Энерго», главного инженера АО «Алатау жарык компаниясы», начальника управления «Samruk-Kazyna Construction», заместителя руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области.

С апреля 2022 года по настоящее время работал первым заместителем председателя правления — главным инженером Мойнакской гидроэлектростанции имени Кантаева.