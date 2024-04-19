Назначен аким Қонаева

В 2005 году окончил Павлодарский государственный университет по специальности «электрооборудование промышленных предприятий», в 2009 году — Карагандинский государственный технический университет по специальности «юрист», в 2017 году — Павлодарский государственный университет по специальности «энергетика и электротехника», в 2022 году — Карагандинский технический университет по специальности «строительство».