Назначен аким Қонаева

Асхат Бердиханов родился в 1975 году, образование — высшее.
В 2005 году окончил Павлодарский государственный университет по специальности «электрооборудование промышленных предприятий», в 2009 году — Карагандинский государственный технический университет по специальности «юрист», в 2017 году — Павлодарский государственный университет по специальности «энергетика и электротехника», в 2022 году — Карагандинский технический университет по специальности «строительство».
Трудовую деятельность начал в 1993 году электромонтером Павлодарского тракторного завода.
В разные годы работал в правоохранительных органах на различных должностях.
Занимал посты заместителя председателя правления Балхашской теплоэлектростанции, главного менеджера акционерного общества «Самрук-Энерго», главного инженера АО «Алатау жарык компаниясы», начальника управления «Samruk-Kazyna Construction», заместителя руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области.
С апреля 2022 года по настоящее время работал первым заместителем председателя правления — главным инженером Мойнакской гидроэлектростанции имени Кантаева.