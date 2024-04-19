Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о своей семье

«Специфика работы депутата Госдумы — это, в народе называемый, “шпагат”, когда ты 2−3 недели находишься в Москве, а потом летишь в регион. Семью я в Москву не перевозил, она у меня всегда была здесь. Много приходилось летать после пленарных недель, потому что если семью привезти туда, то все равно ты обязан вылетать на региональные недели. И, находясь в Москве в статусе заместителя губернатора, тоже семья у меня была всегда здесь, поэтому перевозить никого никуда не пришлось», — объяснил Кудрявцев.