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Мухаметшин: Татарстан должен быть готов к атакам беспилотников

Спикер Госсовета Татарстан Фарид Мухаметшин заявил, что республика должна быть готова к атакам беспилотников, пока не закончилась специальная военная операция (СВО) РФ на Украине.

«Всем надо быть готовыми к тому, что пока идет СВО, пока идет такая бешеная поддержка украинских националистов, которых вооружают до зубов деньгами, оружием, снарядами,.. что, к сожалению, и до нас откуда-то долетает такие БПЛА», — сказал он на заседании республиканского парламента.

Господин Мухаметшин добавил, что в республике «потратили деньги на защиту крупных производств». «На защиту направлены средства для покупки зондов и так далее, которые мешают действию этих устройств», — отметил спикер.

Напомним, 2 апреля на территорию Татарстана прилетели четыре беспилотника — на территорию ОЭЗ «Алабуга», где были разрушены здания студенческого общежития, и в промзону Нижнекамска, где, по официальным данным, разрушений не было. 17 апреля Минобороны России сообщило о перехваченном украинском беспилотнике в небе над Елабужском районом республики.