Мухаметшин: Татарстан должен быть готов к атакам беспилотников

«Всем надо быть готовыми к тому, что пока идет СВО, пока идет такая бешеная поддержка украинских националистов, которых вооружают до зубов деньгами, оружием, снарядами,.. что, к сожалению, и до нас откуда-то долетает такие БПЛА», — сказал он на заседании республиканского парламента.