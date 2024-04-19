Глава Екатеринбурга разрешил проводить ярмарки в парках

Согласно документу, сельскохозяйственные ярмарки будут устраивать в парках имени Павлика Морозова, «Зеленая роща», и «Эльмашевский», саду имени Энгельса. В список вошли площадь Обороны; сквер в границах проспекта Орджоникидзе — улиц Банникова — Красных Партизан; проспект Академика Сахарова, 51; проспект Академика Сахарова, 68; улица Павла Шаманова, 5/4; улица Анатолия Мехренцева, 46; парк Чкалова (улица Чкалова).
На время работы ярмарок специалисты установят детские аттракционы в сквере на проспекте Орджоникидзе, в парке имени Павлика Морозова и Эльмашевском парке. Также будут продолжаться ярмарки на площади 1905 года. Мероприятия будут проходить с 1 мая по 15 октября 2024 года.