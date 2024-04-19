Глава Екатеринбурга разрешил проводить ярмарки в парках

На время работы ярмарок специалисты установят детские аттракционы в сквере на проспекте Орджоникидзе, в парке имени Павлика Морозова и Эльмашевском парке. Также будут продолжаться ярмарки на площади 1905 года. Мероприятия будут проходить с 1 мая по 15 октября 2024 года.