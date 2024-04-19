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Президент РФ Путин наградил орденом директора пермского планетария Балтину

Ей был присуждён орден «За заслуги в культуре и искусстве».

Источник: соцсети

Президент РФ Владимир Путин наградил директора пермского планетария Таисью Балтину орденом.

Об этом рассказал в своём телеграм-канале глава Перми Эдуард Соснин. Указ о присуждении ордена «За заслуги в культуре и искусстве» был подписан президентом в начале апреля.

Как отмечает глава города, Таисья Балтина руководит пермским планетарием на протяжении 40 лет. За это время она сумела расширить репертуар учреждения до более чем 120 лекций и программ, а также открыть видовую площадку с бинокуляром.

Напомним, Таисья Балтина родилась в Перми. Она окончила Высшую профессиональную школу культуры в Санкт-Петербурге. На счету директора планетария звание заслуженного работника культуры, медали и Дипломы Федерации космонавтики РФ.