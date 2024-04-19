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Агония и истерика Запада и переговоры с Киевом без пауз в СВО. Заявления Лаврова на радио

Россия готова к переговорам с Украиной, но разговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским «бессмысленны по многим причинам». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям «Спутник», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

Источник: РИА "Новости"

Министр подчеркнул, что Москва не планирует приостанавливать боевые действия ради переговоров, рассказал о контактах с Израилем и Ираном на фоне очередного обострения на Ближнем Востоке и назвал Армению и Россию союзниками «не только юридически».

ТАСС собрал основные заявления Лаврова.

«Мы обозначаем готовность к переговорам не ради красного словца. Это действительно так, но разговоры с Зеленским бессмысленны по многим причинам».

В случае новых переговоров Москва не будет «делать каких-либо пауз» в боевых действиях: «Процесс должен идти».

Швейцария не подходит для переговоров по Украине, поскольку «из нейтральной превратилась в откровенно враждебную страну».

О соглашениях в Стамбуле

Договоренности, достигнутые в Стамбуле, давали Украине «предельно серьезные» гарантии безопасности, которые не распространялись на Крым и Донбасс.

Документ предполагал, что на украинской территории не будет военных баз и учений с участием третьих стран без согласия всех государств-гарантов, но в последний момент Киев предложил изменить формулировку: «Это был звоночек».

Об отношениях с Западом

Нагнетание западными странами необходимости нанести поражение России «отражает не столько воинственный настрой, сколько агонию и истерику». На Западе понимают, что сейчас идет формирование нового многополярного миропорядка.

Россия не закрывает дверь для Европы при обсуждении евразийской безопасности. «Но, разумеется, это наш общий монастырь, и здесь надо вести себя прилично, а не привносить вот в эти будущие конструкции пожелания американцев».

О европейских политиках

Слова экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что победа России на Украине будет концом западной гегемонии, являются явкой с повинной: «Международный суд, я считаю, должен на это внимание обратить».

В Евросоюзе «задают тон» Польша, Прибалтика, Чехия, Болгария, «и уже еврограндам приходится как-то соответствовать»: «Возьмите [президента Франции Эмманюэля] Макрона с его нервическими заявлениями о том, что надо направить французских солдат [на Украину]». При этом «французские не только наемники, но и инструкторы, может быть, под какой-то крышей, но наряду с некоторыми другими представителями военных и специальных служб европейских стран там работают».

Европейские лидеры «кончатся как политики», если перестанут говорить, что Россия является врагом. «Их тут же оппозиционеры подловят».

О противостоянии с НАТО

Западные политики рассказывают, будто Россия планирует «напасть на НАТО», в надежде запугать избирателей и продолжить свой курс. «Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что нам нет никакого смысла на них нападать».

«Если они сами хотели приблизить границы НАТО к нашим границам, то на Украине мы этого сделать, конечно, не позволим».

Россия передала Израилю, что Иран «не может не ответить на грубейшее нарушение международного права и статуса дипломатического представительства, но эскалации он не хочет».

Разговоры о том, что Тегеран якобы желает получить ядерное оружие, нужны, чтобы отвлечь внимание от событий в секторе Газа.

Об отношениях с Арменией

Говорить, что армяне покинули Нагорный Карабах из-за бездействия российских миротворцев, неправильно.

В Москве по-прежнему оценивают отношения с Ереваном как союзнические: «Мы все-таки с Арменией союзники. Юридически мы союзники, но я думаю, что не только юридически и что там есть те, кто понимает значение России для безопасности и экономического развития Армении».

О Молдавии и Приднестровье

Запад агрессивно работает с президентом Молдавии Майей Санду, которая тащит страну в НАТО «либо напрямую, либо через воссоединение с Румынией». Он хочет сделать Приднестровье очагом напряженности, но «нет у них все равно перспективы никакой».

О ситуации в Грузии

Закон об иноагентах, вызвавший споры в Грузии, — это «закон мягчайший». «В самих США, во Франции, в Польше, во многих других странах законы со штрафами, с уголовной ответственностью, если ты получаешь деньги и про них не рассказываешь и делаешь на эти деньги что-то не то».

Лавров Сергей