В Евросоюзе «задают тон» Польша, Прибалтика, Чехия, Болгария, «и уже еврограндам приходится как-то соответствовать»: «Возьмите [президента Франции Эмманюэля] Макрона с его нервическими заявлениями о том, что надо направить французских солдат [на Украину]». При этом «французские не только наемники, но и инструкторы, может быть, под какой-то крышей, но наряду с некоторыми другими представителями военных и специальных служб европейских стран там работают».