Агония и истерика Запада и переговоры с Киевом без пауз в СВО. Заявления Лаврова на радио

Министр подчеркнул, что Москва не планирует приостанавливать боевые действия ради переговоров, рассказал о контактах с Израилем и Ираном на фоне очередного обострения на Ближнем Востоке и назвал Армению и Россию союзниками «не только юридически».
ТАСС собрал основные заявления Лаврова.
«Мы обозначаем готовность к переговорам не ради красного словца. Это действительно так, но разговоры с Зеленским бессмысленны по многим причинам».
В случае новых переговоров Москва не будет «делать каких-либо пауз» в боевых действиях: «Процесс должен идти».
Швейцария не подходит для переговоров по Украине, поскольку «из нейтральной превратилась в откровенно враждебную страну».
О соглашениях в Стамбуле
Договоренности, достигнутые в Стамбуле, давали Украине «предельно серьезные» гарантии безопасности, которые не распространялись на Крым и Донбасс.
Документ предполагал, что на украинской территории не будет военных баз и учений с участием третьих стран без согласия всех государств-гарантов, но в последний момент Киев предложил изменить формулировку: «Это был звоночек».
Об отношениях с Западом
Нагнетание западными странами необходимости нанести поражение России «отражает не столько воинственный настрой, сколько агонию и истерику». На Западе понимают, что сейчас идет формирование нового многополярного миропорядка.
Россия не закрывает дверь для Европы при обсуждении евразийской безопасности. «Но, разумеется, это наш общий монастырь, и здесь надо вести себя прилично, а не привносить вот в эти будущие конструкции пожелания американцев».
О европейских политиках
Слова экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что победа России на Украине будет концом западной гегемонии, являются явкой с повинной: «Международный суд, я считаю, должен на это внимание обратить».
В Евросоюзе «задают тон» Польша, Прибалтика, Чехия, Болгария, «и уже еврограндам приходится как-то соответствовать»: «Возьмите [президента Франции Эмманюэля] Макрона с его нервическими заявлениями о том, что надо направить французских солдат [на Украину]». При этом «французские не только наемники, но и инструкторы, может быть, под какой-то крышей, но наряду с некоторыми другими представителями военных и специальных служб европейских стран там работают».
Европейские лидеры «кончатся как политики», если перестанут говорить, что Россия является врагом. «Их тут же оппозиционеры подловят».
О противостоянии с НАТО
Западные политики рассказывают, будто Россия планирует «напасть на НАТО», в надежде запугать избирателей и продолжить свой курс. «Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что нам нет никакого смысла на них нападать».
«Если они сами хотели приблизить границы НАТО к нашим границам, то на Украине мы этого сделать, конечно, не позволим».
Россия передала Израилю, что Иран «не может не ответить на грубейшее нарушение международного права и статуса дипломатического представительства, но эскалации он не хочет».
Разговоры о том, что Тегеран якобы желает получить ядерное оружие, нужны, чтобы отвлечь внимание от событий в секторе Газа.
Об отношениях с Арменией
Говорить, что армяне покинули Нагорный Карабах из-за бездействия российских миротворцев, неправильно.
В Москве по-прежнему оценивают отношения с Ереваном как союзнические: «Мы все-таки с Арменией союзники. Юридически мы союзники, но я думаю, что не только юридически и что там есть те, кто понимает значение России для безопасности и экономического развития Армении».
О Молдавии и Приднестровье
Запад агрессивно работает с президентом Молдавии Майей Санду, которая тащит страну в НАТО «либо напрямую, либо через воссоединение с Румынией». Он хочет сделать Приднестровье очагом напряженности, но «нет у них все равно перспективы никакой».
О ситуации в Грузии
Закон об иноагентах, вызвавший споры в Грузии, — это «закон мягчайший». «В самих США, во Франции, в Польше, во многих других странах законы со штрафами, с уголовной ответственностью, если ты получаешь деньги и про них не рассказываешь и делаешь на эти деньги что-то не то».