Под Екатеринбургом «отражали» атаку беспилотников

Напомним, в начале апреля рабочих екатеринбургских заводов из микрорайона Компрессорный распустили по домам в разгар рабочего дня. Речь идет об АО «Уральский компрессорный завод» и НПП «Старт им. Яскина». Позже выяснилось, что это могло произойти из-за сообщений о якобы летящих в сторону столицы Урала беспилотниках. По данным СМИ, глава УМВД РФ по Екатеринбургу Максим Метелица получил от начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Виктора Теряева тревожное сообщение: якобы в регион из Кунгура (Пермский край) летят беспилотники. Позже выяснилось, что дроны, которые обеспокоили всех, принадлежат МЧС Пермского края. Они следили за паводковой обстановкой.