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В Казани открылся форум «Алга! Поехали!» регионального отделения «Движения Первых»

Участие в церемонии приняли Рустам Минниханов и Ильсур Метшин.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин приняли участие в открытии республиканского форума «Алга! Поехали!» регионального отделения «Движения Первых».

Перед началом церемонии ребята рассказали главе региона о реализуемых проектах: экологических походах, зооволонтерстве, обучающих мероприятиях по повышению безопасности детей на дорогах и других.

Как отметил Рустам Минниханов, «Движение Первых», созданное по инициативе президента страны Владимира Путина, играет значимую роль в патриотическом воспитании молодого поколения и предоставляет широкие возможности для самореализации.

За короткое время с момента создания республиканского отделения «Движения Первых» его клубы появились в каждой школе, молодежных и подростковых центрах. Более 200 тысяч человек приняли участие в различных мероприятиях.

«Если мы не будем любить родной край, своих родных и близких, не сохраним наши традиции — не будет никакого будущего. Но для нас такой угрозы нет. В том числе благодаря таким неравнодушным, активным молодым людям, как вы. У вас есть все возможности для самореализации и достижения успеха. Мы, в свою очередь, поддержим все ваши начинания».

обратился раис РТ

Форум «Алга! Поехали!» продлится до 30 апреля. В нем участвуют более 1 тыс. детей и подростков, а также наставники «Движения Первых». Основная цель — информирование молодежи о возможностях объединения и повышение их мотивации к участию в общественной деятельности.

На данный момент в Татарстане открыто 1522 первичных отделения «Движения Первых». В республике к нему присоединились более 54,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба раиса РТ.