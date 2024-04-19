В Казани открылся форум «Алга! Поехали!» регионального отделения «Движения Первых»

«Если мы не будем любить родной край, своих родных и близких, не сохраним наши традиции — не будет никакого будущего. Но для нас такой угрозы нет. В том числе благодаря таким неравнодушным, активным молодым людям, как вы. У вас есть все возможности для самореализации и достижения успеха. Мы, в свою очередь, поддержим все ваши начинания».