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Депутат предложил перевести время в Татарстане на час вперед

Депутат Госсовета Татарстана Альберт Ягудин (КПРФ) предложил перевести стрелки часов в республике на один час вперед.

«У большинства наших соседей время переведено или на один час (Самара, Ульяновск, Ижевск), или на два часа (Уфа, Оренбург)», — сказал он на заседании республиканского парламента.

По словам депутата, перевод времени необходим «для улучшения качества жизни жителей Татарстана». Кроме того, он считает необходимым вернуть летнее время в регионе. То есть в этом перевод переводить стрелки еще на час вперед. «Таким образом, летом плюс два часа, а в остальное время — плюс один час», — резюмировал он свое предложение.

Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин обещал, что направит эту инициативу в правительство Татарстана. «Чтобы еще раз и еще раз посчитать экономическую составляющую, вместе с Минздравом, с Минэкономики и Минфином», — объяснил он.