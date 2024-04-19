Депутат предложил перевести время в Татарстане на час вперед

«У большинства наших соседей время переведено или на один час (Самара, Ульяновск, Ижевск), или на два часа (Уфа, Оренбург)», — сказал он на заседании республиканского парламента.
По словам депутата, перевод времени необходим «для улучшения качества жизни жителей Татарстана». Кроме того, он считает необходимым вернуть летнее время в регионе. То есть в этом перевод переводить стрелки еще на час вперед. «Таким образом, летом плюс два часа, а в остальное время — плюс один час», — резюмировал он свое предложение.
Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин обещал, что направит эту инициативу в правительство Татарстана. «Чтобы еще раз и еще раз посчитать экономическую составляющую, вместе с Минздравом, с Минэкономики и Минфином», — объяснил он.