Депутат предложил перевести время в Татарстане на час вперед

По словам депутата, перевод времени необходим «для улучшения качества жизни жителей Татарстана». Кроме того, он считает необходимым вернуть летнее время в регионе. То есть в этом перевод переводить стрелки еще на час вперед. «Таким образом, летом плюс два часа, а в остальное время — плюс один час», — резюмировал он свое предложение.