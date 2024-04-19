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Мэр Омска Сергей Шелест встретился с участником СВО с позывным Белый Соболь

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в пятницу, 19 апреля 2024 года, что познакомился с участником специальной военной операции. Как отметил глава города, многие знают Валерия по позывному — Белый Соболь — также называется и его страница в ВК, где больше 8 тысяч подписчиков.

«Цельный, умный человек, настоящий патриот. Пошел на СВО добровольно, узнав, что лучшему другу прислали повестку, не смог остаться в стороне. Проходил боевое слаживание на базе Омского автобронетанкового инженерного института в Черемушках, попал в мотострелки, вместе с такими же омскими ребятами и парнями со всех уголков нашей страны участвовал в ряде тяжелых боестолкновений, обеспечивал защиту освобожденных территорий», — рассказал мэр.

Сергей Шелест пожелал Валерию, а в его лице сотням тысяч русских воинов: сил, здоровья, крепости духа и скорейшего возвращения домой.

Отметим, это не единственная встреча мэра Омска с участниками СВО. Кроме того, градоначальник принимает активное участие в отправке гуманитарных грузов в зону проведения Специальной военной операции.

Кроме того, градоначальник периодически посещает Луганскую Народную Республику, где, в том числе, и силами омичей идут работы по восстановлению ифраструктуры. На особом внимании Шелест город Стаханов в ЛНР, шефство над которым взял город Омск.