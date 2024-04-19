Мэр Омска Сергей Шелест встретился с участником СВО с позывным Белый Соболь

«Цельный, умный человек, настоящий патриот. Пошел на СВО добровольно, узнав, что лучшему другу прислали повестку, не смог остаться в стороне. Проходил боевое слаживание на базе Омского автобронетанкового инженерного института в Черемушках, попал в мотострелки, вместе с такими же омскими ребятами и парнями со всех уголков нашей страны участвовал в ряде тяжелых боестолкновений, обеспечивал защиту освобожденных территорий», — рассказал мэр.