Мэр Омска Сергей Шелест встретился с участником СВО с позывным Белый Соболь

«Цельный, умный человек, настоящий патриот. Пошел на СВО добровольно, узнав, что лучшему другу прислали повестку, не смог остаться в стороне. Проходил боевое слаживание на базе Омского автобронетанкового инженерного института в Черемушках, попал в мотострелки, вместе с такими же омскими ребятами и парнями со всех уголков нашей страны участвовал в ряде тяжелых боестолкновений, обеспечивал защиту освобожденных территорий», — рассказал мэр.
Сергей Шелест пожелал Валерию, а в его лице сотням тысяч русских воинов: сил, здоровья, крепости духа и скорейшего возвращения домой.
Отметим, это не единственная встреча мэра Омска с участниками СВО. Кроме того, градоначальник принимает активное участие в отправке гуманитарных грузов в зону проведения Специальной военной операции.
Кроме того, градоначальник периодически посещает Луганскую Народную Республику, где, в том числе, и силами омичей идут работы по восстановлению ифраструктуры. На особом внимании Шелест город Стаханов в ЛНР, шефство над которым взял город Омск.