В этом году в Уфе появится Центр управления городом

«Планируем расширить использование искусственного интеллекта, установив на улицах города камеры с распознаванием лиц и выявлением бродячих собак. В этом году у нас появится “Центр управления городом”, который будет работать по принципу “единого окна”: собирать и анализировать данные со всех информационных систем города и контролировать процессы в реальном времени. Основная цель центра — обеспечить оперативное реагирование на ситуации и события, происходящие в городе, повысить эффективность управления городской инфраструктурой», — рассказал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев на пленарном заседании XIV Съезда муниципальных образований РБ.