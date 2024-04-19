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В этом году в Уфе появится Центр управления городом

В прошлом году администрация Уфы приобрела мобильный комплекс «Умный глаз», который автоматически фиксирует ямы, мусор, грязь и другие нарушения на улицах города. Далее искусственный интеллект формирует отчет и отправляет в соответствующие структуры. Это ускоряет время выявления и устранения дефектов.

«Планируем расширить использование искусственного интеллекта, установив на улицах города камеры с распознаванием лиц и выявлением бродячих собак. В этом году у нас появится “Центр управления городом”, который будет работать по принципу “единого окна”: собирать и анализировать данные со всех информационных систем города и контролировать процессы в реальном времени. Основная цель центра — обеспечить оперативное реагирование на ситуации и события, происходящие в городе, повысить эффективность управления городской инфраструктурой», — рассказал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев на пленарном заседании XIV Съезда муниципальных образований РБ.