Глава Башкирии вручил орден Шаймуратова пилоту и барду Александру Лыннику

В День космонавтики, 12 апреля, Александр Лынник в составе команды России совершил первый в истории прыжок из стратосферы на Северный полюс. Уфимский пилот-инструктор вместе с лётчиком-космонавтом, Героем России, президентом Федерации космонавтики по Башкортостану Михаилом Корниенко и инженером космической и стратосферной техники, основателем аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика» Денисом Ефремовым спрыгнули с борта самолёта Ил-76 с высоты 10,5 тыс. метров. Свой прыжок команда парашютистов посвятила 10-летию воссоединения Крыма с Россией, 90-летию Юрия Гагарина и 450-летию Уфы.