Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Башкирии вручил орден Шаймуратова пилоту и барду Александру Лыннику

19 апреля в Доме республики Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с пилотом-инструктором, действительным членом Русского географического общества, заслуженным деятелем искусства республики Александром Лынником.

В День космонавтики, 12 апреля, Александр Лынник в составе команды России совершил первый в истории прыжок из стратосферы на Северный полюс. Уфимский пилот-инструктор вместе с лётчиком-космонавтом, Героем России, президентом Федерации космонавтики по Башкортостану Михаилом Корниенко и инженером космической и стратосферной техники, основателем аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика» Денисом Ефремовым спрыгнули с борта самолёта Ил-76 с высоты 10,5 тыс. метров. Свой прыжок команда парашютистов посвятила 10-летию воссоединения Крыма с Россией, 90-летию Юрия Гагарина и 450-летию Уфы.

— Восхищаюсь вашим мужеством и профессионализмом. Вы сделали стратосферный прыжок с высоты более 10 тысяч метров — это рекорд. И сделали его в том числе в честь 450-летия нашей Уфы, — сказал Радий Хабиров. — С огромным уважением позвольте вручить мне вам орден генерала Шаймуратова.

Государственная награда вручена Александру Лыннику за мужество, проявленное при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. Благодаря прыжку из стратосферы удалось испытать разработанное в России оборудование и снаряжение для таких полётов. В их числе — специальные комбинезоны, перчатки с подогревом, кислородные маски. Новые отечественные разработки успешно прошли проверку в экстремальных условиях.

Александр Лынник увлекается альпинизмом, дайвингом, парашютным спортом и горнолыжным фристайлом. Он известен и как бард, выпустивший несколько сольных альбомов и часто выступающий с концертами.

Испытатель вернулся в Уфу прошлой ночью, ему устроили торжественную встречу.