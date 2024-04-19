Глава Башкирии вручил орден Шаймуратова пилоту и барду Александру Лыннику

В День космонавтики, 12 апреля, Александр Лынник в составе команды России совершил первый в истории прыжок из стратосферы на Северный полюс. Уфимский пилот-инструктор вместе с лётчиком-космонавтом, Героем России, президентом Федерации космонавтики по Башкортостану Михаилом Корниенко и инженером космической и стратосферной техники, основателем аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика» Денисом Ефремовым спрыгнули с борта самолёта Ил-76 с высоты 10,5 тыс. метров. Свой прыжок команда парашютистов посвятила 10-летию воссоединения Крыма с Россией, 90-летию Юрия Гагарина и 450-летию Уфы.
— Восхищаюсь вашим мужеством и профессионализмом. Вы сделали стратосферный прыжок с высоты более 10 тысяч метров — это рекорд. И сделали его в том числе в честь 450-летия нашей Уфы, — сказал Радий Хабиров. — С огромным уважением позвольте вручить мне вам орден генерала Шаймуратова.
Государственная награда вручена Александру Лыннику за мужество, проявленное при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. Благодаря прыжку из стратосферы удалось испытать разработанное в России оборудование и снаряжение для таких полётов. В их числе — специальные комбинезоны, перчатки с подогревом, кислородные маски. Новые отечественные разработки успешно прошли проверку в экстремальных условиях.
Александр Лынник увлекается альпинизмом, дайвингом, парашютным спортом и горнолыжным фристайлом. Он известен и как бард, выпустивший несколько сольных альбомов и часто выступающий с концертами.
Испытатель вернулся в Уфу прошлой ночью, ему устроили торжественную встречу.