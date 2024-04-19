Новый мэр Новосибирска дал первое эксклюзивное интервью. Топ-5 цитат Максима Кудрявцева

«Думаю, что через 50 лет Новосибирск станет красивым и комфортным городом, большим мегаполисом, независимым, удобным для всех. Я люблю свой родной город. У него свой путь развития. Хочу, чтобы он был уникальным. Чтобы у нас имелись прорывные решения, за которыми люди из других регионов приезжали бы к нам и смотрели наш опыт».