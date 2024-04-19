Переговорный формат «5+2» по Приднестровью перспективен — Шорников

«Формат “5+2” перспективен, хоронить его еще рано. Он создавался в обстановке медленного геополитического наступления Запада в молдавско-приднестровском регионе, а Россия фактически вынуждена была отступать. Это был один из инструментов согласования и уточнения региональных позиций больших игроков».
России, подчеркнул эксперт, удавалось утверждать региональную повестку и потому можно было часто видеть сдержанность Кишинева в его политике экономического подавления Приднестровья и редкие компромиссы сторон, которые достигались в рамках переговорного процесса. Однако были и совместные попытки США, ЕС и Молдавии изолировать Россию и Приднестровье в этом формате, тогда он становился недееспособным, отметил собеседник агентства.
«Сейчас инструменты прошлого не всегда работают, но и ломать их никто не готов. Действующие в Молдавии власти — это идейные русофобы, они за стол переговоров с Россией априори не сядут, поэтому для них “5+2” не представляет никакой ценности и они спешат заявить о его смерти. Но их западные кураторы более осмотрительны. Они прекрасно понимают, что с Россией придется договариваться, и такой инструмент, как “5+2”, где западные участники находятся в большинстве, может оказаться выгодным именно для них», — отметил Игорь Шорников.
Формат «1+1+1»(Кишинев-Тирасполь-ОБСЕ), по мнению эксперта, больше похож на площадку для предъявления ультиматумов Тирасполю.
«Если это произойдет, то вполне может так оказаться, что приднестровский вопрос Москве придется решать без участия недобросовестных международных посредников и наблюдателей, и даже может быть без участия недоговороспособного Кишинева. Мне представляется, что на Западе это понимают, а потому у “5+2” перспективы есть», — подчеркнул Шорников.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ в качестве посредников, Евросоюз и США как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.