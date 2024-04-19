Переговорный формат «5+2» по Приднестровью перспективен — Шорников

«Сейчас инструменты прошлого не всегда работают, но и ломать их никто не готов. Действующие в Молдавии власти — это идейные русофобы, они за стол переговоров с Россией априори не сядут, поэтому для них “5+2” не представляет никакой ценности и они спешат заявить о его смерти. Но их западные кураторы более осмотрительны. Они прекрасно понимают, что с Россией придется договариваться, и такой инструмент, как “5+2”, где западные участники находятся в большинстве, может оказаться выгодным именно для них», — отметил Игорь Шорников.