Мэр Уфы рассказал коллегам о том, как город будет праздновать свое 450-летие

«В течение года уфимцы и гости города смогут посетить более 100 крупных юбилейных мероприятий. Все продумано так, чтобы праздник пришел в каждый уфимский дом, к каждому уфимцу лично. Конкурсы и соревнования для детей, молодежи и старшего поколения.

Впервые главный фестиваль страны VK Fest пройдет в Уфе. Состоятся фестивали: четыреста пятидесятый левел (“450LVL”) (по киберспорту), молодежных субкультур “Канико” и “Анимау”, граффити “Меморандум. Уфе 450 лет”, пройдет квест “Уфа — любимый город”. Всех желающих ждем также на фестивале “Свет воды” в обновленном парке “Кашкадан” 12 июня», — рассказал своим коллегам глава администрации Ратмир Мавлиев на пленарном заседании XIV съезда муниципальных образований РБ.