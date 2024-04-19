Мэр Уфы рассказал коллегам о том, как город будет праздновать свое 450-летие

«В течение года уфимцы и гости города смогут посетить более 100 крупных юбилейных мероприятий. Все продумано так, чтобы праздник пришел в каждый уфимский дом, к каждому уфимцу лично. Конкурсы и соревнования для детей, молодежи и старшего поколения.
Впервые главный фестиваль страны VK Fest пройдет в Уфе. Состоятся фестивали: четыреста пятидесятый левел (“450LVL”) (по киберспорту), молодежных субкультур “Канико” и “Анимау”, граффити “Меморандум. Уфе 450 лет”, пройдет квест “Уфа — любимый город”. Всех желающих ждем также на фестивале “Свет воды” в обновленном парке “Кашкадан” 12 июня», — рассказал своим коллегам глава администрации Ратмир Мавлиев на пленарном заседании XIV съезда муниципальных образований РБ.
Крупными спортивными событиями станут: Восьмые Всемирные игры юных соотечественников и Международный форум «Россия — спортивная держава».
Не останутся без внимания и ценители музейного и художественного искусства. Их порадуют музейно-выставочная экспозиция «Старая Уфа» Национального музея, проект «Мультимедийный музейный инфотрак» на колесах Музея истории города Уфы. Планируются полномасштабные художественные выставки Государственной Третьяковской галереи и Государственного Эрмитажа.
Юбилейный год богат и на культурные фестивали: «Туганлык», «Шаляпинские вечера в Уфе», «Сердце Евразии», «Айда играть», фестивали Дениса Мацуева, Ильдара Абдразакова.
С гастролями посетят Уфу Большой театр России, Государственный академический центральный театр кукол имени Образцова.
Гастрофестивали «ЕСТЬ» и «Молочная страна-2024» также ждут своих посетителей.
«Уважаемые коллеги! Пользуясь случаем, приглашаю лично вас и делегации ваших муниципальных образований на грандиозный юбилейный праздник, который пройдет 31 августа. В этот день запланировано множество мероприятий, которые начнутся утром с торжественных церемоний возложения цветов к памятнику “Монумент Дружбы” и стеле “Уфа — город трудовой доблести” и завершатся поздним вечером концертом звезд российской, республиканской эстрады и праздничными салютами», — сказал мэр Уфы.