Валерий Шанцев гордится строительством цирка и нового Борского моста

Валерий Шанцев назвал строительные проекты Нижегородской области, которыми особенно гордится. Об этом бывший глава региона рассказал в интервью ИА «В городе N».
Одним из удавшихся проектов оказался Нижегородский цирк. Объект строился с 1984 года, и к 2005 году у него сменилось уже 10 генподрядчиков.
— В первую же неделю на новой должности я поехал и посмотрел на этот цирк. В итоге мы его за полтора года достроили, хотя это был непростой объект, — отмечает Валерий Шанцев.
Важным проектом также стал и Южный обход Нижнего Новгорода. Первую очередь в 16 километров строили 12 лет, а две оставшиеся по 15 и 16 километров, построили за 4,5 года.
Еще одним реализованным проектом стал дублер Борского моста. Особенно его важность нижегородцы и жители Бора могут ощутить сейчас, в то время как старый мост закрыт на ремонт и движение осуществляется по новой переправе.
Успешными проектами также стали вторая очередь Нижегородского машиностроительного завода, листопрокатный комплекс в Выксе и «РусВинил» в Кстове.
Напомним, компания «Аэромакс», совет директоров которой возглавляет Валерий Шанцев, разрабатывает трехтонный беспилотник.