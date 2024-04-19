В Молдавии назвали совет по телевидению и радио карательным органом

Пресс-служба кабмина республики 21 марта сообщила, что правительственный совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения Молдавии временно приостановил работу компании Media Content Distribution, владельца телеканала Canal 5 и радиостанции Maestro FM, по подозрению в причастности его конечных бенефициаров к деятельности, угрожающей национальной безопасности. Canal 5 стал 13-м телеканалом за последние полтора года, чья лицензия была приостановлена.
«По факту СТР стал еще одним карательным органом, чья задача — задушить свободу слова и плюрализм мнений в Молдове. Совет по телевидению и радио изжил себя и перестал быть функциональным органом. Уверена, что с приходом к власти новых сил этот орган будет ликвидирован как полностью дискредитировавший себя и наносящий вред аудиовизуальной сфере», — написала Параска.
По ее словам, глава СТР Лилиана Вицу во время своего назначения давала обещания, что совет будет поддерживать телеканалы и радиостанции, помогать им создавать собственный контент и идти в ногу со временем.
«За два года работы госпожи Вицу в СТР медиапространство действительно изменилось. Закрыты 13 телеканалов, без работы остались сотни журналистов и технических работников. Рынок рекламы (а это миллионы долларов) разделили между собой близкие к власти телеканалы. Реальную оппозицию практически не зовут на Общественное ТВ Moldova1», — подчеркнула Параска.
Правительственная комиссия по ЧС 30 октября прошлого года вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении «кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети». Также Мустяцэ подписал указ, по которому будет также блокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляются из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», ТАСС, «Аргументов и фактов», «Интерфакса», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру». Кроме того, под блокировку попали сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта — и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры.