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Сергей Кравцов и Василий Голубев возложили цветы к мемориалу в Змиевской балке

Ростовская область, 19 апреля 2024. DON24.RU. Губернатор Василий Голубев и министр просвещения РФ Сергей Кравцов возложили цветы к мемориалу жертвам фашизма в Змиевской балке. Участники митинга почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны мирных жителей.

Источник: Правительство Ростовской области

Акция прошла в рамках федерального проекта «Без срока давности» в день единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

«Мемориал в Змиевской балке служит подтверждением геноцида мирного населения — более 27 тысяч человек погребены здесь. К сожалению, такие места есть во многих наших регионах, и эти преступления не имеют срока давности», — сказал Сергей Кравцов.

Горькие страницы истории необходимо знать всем, и особенно подрастающему поколению, высказал уверенность донской губернатор.

«Нацисты пытались сломить дух ростовчан, уничтожить в них само стремление к победе. Сохранить память об этих жертвах, не дать переписать историю — наша общая задача», — подчеркнул Василий Голубев.

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