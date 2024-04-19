Сергей Кравцов и Василий Голубев возложили цветы к мемориалу в Змиевской балке

Акция прошла в рамках федерального проекта «Без срока давности» в день единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.
«Мемориал в Змиевской балке служит подтверждением геноцида мирного населения — более 27 тысяч человек погребены здесь. К сожалению, такие места есть во многих наших регионах, и эти преступления не имеют срока давности», — сказал Сергей Кравцов.
Горькие страницы истории необходимо знать всем, и особенно подрастающему поколению, высказал уверенность донской губернатор.
«Нацисты пытались сломить дух ростовчан, уничтожить в них само стремление к победе. Сохранить память об этих жертвах, не дать переписать историю — наша общая задача», — подчеркнул Василий Голубев.