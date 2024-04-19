Военная база РФ в ЦАР может появиться на востоке страны

Туадера обратил внимание, что ЦАР испытывает множество проблем в сфере безопасности и поэтому периодически рассматривает вопросы о размещении у себя иностранных военных баз. «У нас также были и французские базы здесь в течение долгих лет, которые, как мы только что сказали, Франция освободила по собственному желанию, — продолжил он. — А потом еще и американская база, которая находилась в Обо. Американцы решили выйти из нее в одностороннем порядке».