Лавров: стамбульские гарантии безопасности Украине не распространялись на Крым

Как подчеркнул руководитель МИД нашей страны, речь шла об очень серьезных гарантиях. Глава ведомства отметил, что ранее пределом серьезности считалась пятая статья договора о создании НАТО. Согласно этому документу, нападение на одну или несколько стран альянса рассматривается как атака на весь военный блок в целом. Остальные государства, входящие в НАТО, обязаны помочь таким союзникам. В соглашении отмечается, что это может быть и применение вооруженной силы.