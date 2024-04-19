Лавров: стамбульские гарантии безопасности Украине не распространялись на Крым

Гарантии безопасности Украине, о которых шла речь в стамбульском соглашении, не распространялись на Крым и Донбасс. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям «Комсомольская правда», Sputnik и «Говорит Москва».
Как подчеркнул руководитель МИД нашей страны, речь шла об очень серьезных гарантиях. Глава ведомства отметил, что ранее пределом серьезности считалась пятая статья договора о создании НАТО. Согласно этому документу, нападение на одну или несколько стран альянса рассматривается как атака на весь военный блок в целом. Остальные государства, входящие в НАТО, обязаны помочь таким союзникам. В соглашении отмечается, что это может быть и применение вооруженной силы.
Лавров отметил, что дословно пятую статью воспроизводить не стали. Министр пояснил, что там были согласованы другие формулы.
— И записано было специально, что эти гарантии безопасности не распространяются на Крым и Донбасс, — подчеркнул Лавров.
Это, по словам главы российского дипведомства, значило, что «их трогать нельзя». В противном случае, как пояснил министр, «никакие гарантии не действуют». Лавров также отметил, что соглашение не предусматривало наличия никаких военных баз на Украине.