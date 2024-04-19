Губернатор Алиханов лично руководит установкой туалетов

Что увидел? В поселке Каштаново проведены мероприятия в рамках программы «конкретных дел». Выполнен капитальный ремонт сетей уличного освещения, установлены новые опоры и светильники. Обустроен новый тротуар, повышая безопасность движения пешеходов в темное время суток. Произведен капитальный ремонт артезианской скважины и сетей водоснабжения протяженностью 350 м.п. Выполнены работы по устройству контейнерных площадок по десяти адресам.
Губернатор посетил сельский Дом культуры, где отремонтировали и оборудовали различные помещения, прокомментировали в Калининграде сегодня, 19 апреля 2024 года, собкору ИА Бесспорно RU в пресс-службе правительства Калининградской области.
В поселке Домново оценено развитие спортивной инфраструктуры, включая открытие «умной спортивной площадки».
В поселке Дружба обсуждены вопросы развития туристической инфраструктуры у кирхи Алленбург. В рамках региональной госпрограммы «Туризм» планируется устройство парковки и установка туалетного модуль-павильона.