Губернатор Алиханов лично руководит установкой туалетов

Что увидел? В поселке Каштаново проведены мероприятия в рамках программы «конкретных дел». Выполнен капитальный ремонт сетей уличного освещения, установлены новые опоры и светильники. Обустроен новый тротуар, повышая безопасность движения пешеходов в темное время суток. Произведен капитальный ремонт артезианской скважины и сетей водоснабжения протяженностью 350 м.п. Выполнены работы по устройству контейнерных площадок по десяти адресам.