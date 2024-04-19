Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области создадут парк судов на подводных крыльях

Донские власти намерены в этом году купить «Метеор».

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области намерены создать в регионе парк судов на подводных крыльях. О таких планах губернатор Василий Голубев рассказал в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» на 89,8 FM 19 апреля.

— В наших планах есть приобретение в этом году еще одного судна («Метеор» — прим. ред.). Будем продолжать создавать парк судов, — отметил глава региона.

Также в области будут развивать инфраструктуру для этих судов, включая ремонтную базу и места зимних стоянок.

В планах правительства — расширение географии поездок: не только на территории Ростовской области, но и в соседние регионы. Так, среди будущих направлений — Краснодарский край и Крым.