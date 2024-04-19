В Ростовской области создадут парк судов на подводных крыльях

Власти Ростовской области намерены создать в регионе парк судов на подводных крыльях. О таких планах губернатор Василий Голубев рассказал в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» на 89,8 FM 19 апреля.
— В наших планах есть приобретение в этом году еще одного судна («Метеор» — прим. ред.). Будем продолжать создавать парк судов, — отметил глава региона.
Также в области будут развивать инфраструктуру для этих судов, включая ремонтную базу и места зимних стоянок.
В планах правительства — расширение географии поездок: не только на территории Ростовской области, но и в соседние регионы. Так, среди будущих направлений — Краснодарский край и Крым.