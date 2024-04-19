Глава МИД России: «Мы всегда предпочитаем переговоры дракам и войнам»

«Как об этом постоянно напоминает президент, мы всегда предпочитаем переговоры дракам и войнам».
При этом «формула Зеленского» не должна быть фундаментом для урегулирования украинского конфликта, обсуждать нужно основы, на которых готова договариваться Россия, подчеркнул Лавров.
«Это значит, не с “формулы Зеленского” надо начинать, ее надо вообще в сторону… Если хотят, как сказал президент [России], давайте пообсуждаем те основы, на которых мы готовы договариваться».
Он впервые раскрыл некоторые пункты стамбульских мирных договорённостей с Украиной, которые, по словам министра, предусматривали серьезные гарантии безопасности для Украины, по аналогии со статьёй 5 НАТО, но с важными условиями.
Первое — на Украине не должно было быть никаких военных баз и учений с участием третьих стран. Исключение: согласие всех стран-гарантов, включая Россию и Китай. Второе: гарантии безопасности Украине не распространялись на Крым и Донбасс, «то есть их трогать было нельзя, иначе гарантии не действовали». Однако уже на следующий день представители Киева начали требовать изменения этих условий, подчеркнул Лавров.
Он добавил, что Швейцария, которая превратилась из нейтральной страны в «откровенно враждебную», и потому для переговоров по украинскому конфликту не подходит.
Говоря о Специальной военной операции, Лавров подчеркнул, что у России есть полная убежденность в необходимости ее продолжения. Россия обозначает готовность к переговорам, и это действительно так, но разговоры с Владимиром Зеленским бессмысленны, в том числе из-за того, что его хозяева боятся потерять свою гегемонию, также сказал глава МИД России.
В ходе интервью Сергей Лавров также обратил внимание на то, что в странах Европы идет процесс запугивания «угрозой» со стороны России, подчеркнув, что это происходит на фоне грядущих выборов. Москве нет никакого смысла нападать на страны Европы, сказал министр.
«Нам нет никакого смысла на них нападать. Если они сами хотели приблизить границы НАТО к нашим границам, на Украине мы это сделать не позволим», — отметил он.
По словам министра, высказывания Запада о грядущей потере своего влияния, переустройстве мира Россией и партнерами отражают понимание идущего формирования нового и справедливого миропорядка.