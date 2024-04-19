Глава МИД России: «Мы всегда предпочитаем переговоры дракам и войнам»

Первое — на Украине не должно было быть никаких военных баз и учений с участием третьих стран. Исключение: согласие всех стран-гарантов, включая Россию и Китай. Второе: гарантии безопасности Украине не распространялись на Крым и Донбасс, «то есть их трогать было нельзя, иначе гарантии не действовали». Однако уже на следующий день представители Киева начали требовать изменения этих условий, подчеркнул Лавров.