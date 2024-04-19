Вице-министры трех министерств сменились в Казахстане

«Постановлениями правительства Республики Казахстан Кажкенов Куандык Жумабекович назначен вице-министром промышленности и строительства, Абдышев Батырбек Кадырбекович — вице-министром по чрезвычайным ситуациям, Коняшкин Ростислав Анатольевич — вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности».
Куандык Кажкенов родился в 1984 году в Кокчетавской области. Окончил Казахский аграрный университет им. С. Сейфуллина, Академию «Кокше».
Трудовую деятельность начал в 2006 г. инженером-электриком в частной компании.
В 2008—2009 гг. — инженер-проектировщик в научно-техническом центре.
С 2009 года работал в структуре РГП «Госэкспертиза».
С 2021 г. по настоящее время — генеральный директор РГП «Госэкспертиза».
Батырбек Абдышев родился 19 июня 1977 года в Актюбинской области. Окончил Высшее пограничное командное училище Вооруженных сил РК.
В разные годы работал в специальных государственных органах, в том числе в рядах Комитета национальной безопасности.
Ростислав Коняшкин родился в 1989 году в г. Таразе. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева. Член Президентского молодежного кадрового резерва.
Трудовую деятельность начал в 2011 году консультантом в частной организации.
В разные годы работал в информационно-коммуникационной сфере, НАО «Правительство для граждан», Фонде поддержки исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта.
С 2021 г. по настоящее время — председатель правления АО «Национальные информационные технологии».
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 апреля своим указом назначил судей областных судов в трех регионах, также он сменил главу Военного суда.