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Украина может поражать цели за пределами своей территории, заявила НАТО

БРЮССЕЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Генсек НАТО утверждает, что Украина имеет право сбивать самолеты и поражать иные цели за пределами украинской территории, если они используются для ударов по ней.

Источник: Reuters

«Украина имеет право на самооборону, это включает удары по легитимным военным целям за пределами Украины. Сбивать российские самолеты, которые используются для ударов по Украине — это часть права на самооборону», — сказал он по итогам заседания Совета НАТО-Украина, который прошел в пятницу в режиме видеоконференции с участием глав минобороны стран блока и Владимира Зеленского.

При этом он не стал комментировать конкретные случаи украинских атак. «Я не могу раскрывать конкретику, оставлю это украинской стороне. Я могу сказать, что ряд союзников сказали сегодня в ходе встречи, что ускорят поставки ПВО, я ожидаю конкретных объявлений в ближайшее время на основе информации, полученной на министерской встрече», — сказал Столтенберг.

НАТО