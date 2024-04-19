Украина может поражать цели за пределами своей территории, заявила НАТО

При этом он не стал комментировать конкретные случаи украинских атак. «Я не могу раскрывать конкретику, оставлю это украинской стороне. Я могу сказать, что ряд союзников сказали сегодня в ходе встречи, что ускорят поставки ПВО, я ожидаю конкретных объявлений в ближайшее время на основе информации, полученной на министерской встрече», — сказал Столтенберг.