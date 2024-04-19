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Палата представителей поставила проекты о помощи Украине на голосование

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Палата представителей США утвердила включение в повестку дня голосование по законопроектам о помощи Украине и другим союзникам.

Источник: AP 2023

«Это не идеальный законопроект, не тот, который мы бы написали, контролируй республиканцы палату представителей, сенат и Белый дом. Это наилучший продукт из возможных в текущих обстоятельствах», — сказал спикер палаты Майк Джонсон.

Окончательное голосование планируется на субботу. Затем пакет поступит на утверждение в сенат. В ходе процедурного голосования законопроекты получили 316 голосов, 94 конгрессмена высказались против.

Белый дом уже заявил о поддержке инициатив и призвал конгресс утвердить их как можно скорее. При этом президент США Джо Байден заверил, что помощь не станет «открытым чеком», а основными получателями средств будут предприятия американского военно-промышленного комплекса.

Кто поделит деньги?

Американские власти утверждают, что еще в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, будут не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.

В минувшую среду палата представителей, контролируемая республиканцами, вместо того чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Из выделяемых на Киев 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг. В свою очередь, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения «текущих военных операций США в регионе».

Помимо этого, предусматривается, что Байден в течение 60 дней со дня вступления закона в силу должен договориться с Украиной о возмещении ею экономической помощи.