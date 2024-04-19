Премьер Польши сообщил о задержании заказчика нападения на Волкова (иноагент)

«Белорус, работающий на россиян, заказавший двум полякам убийство соратника Навального, задержан. Нападавшие также уже задержаны. Они связаны с кругами ультрас», — написал Туск в соцсети X.
Как сообщал президент Литвы Гитанас Науседа, задержанных в Польше передадут литовской стороне. Имена подозреваемых не уточняются. Науседа поблагодарил польских правоохранителей за сотрудничество.
12 марта на Леонида Волкова (иноагент) напали около его дома в Вильнюсе. Нападавшие разбили молотком окно его машины, распылили в глаза слезоточивый газ, а затем несколько раз ударили молотком, сообщала пресс-секретарь Юлии Навальной Кира Ярмыш (объявлена иностранным агентом). В Кремле отказались комментировать нападение, поскольку оно произошло в другой стране.