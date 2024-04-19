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Посольство раскрыло, почему Россию не позвали на памятную церемонию в ФРГ

БЕРЛИН, 19 апр — РИА Новости. Уведомления о нежелательности участия официальных представителей РФ в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концлагерей продиктованы политической конъюнктурой и способствуют эрозии процесса послевоенного примирения, заявили в российском посольстве в Германии.

Источник: Reuters

Ранее о поступлении таких уведомлений заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Данная позиция вызывает глубокое сожаление и разочарование. Продиктованная соображениями текущей политической конъюнктуры, она полностью игнорирует исторический контекст, идёт вразрез с германской культурой памяти, между россиянами и немцами», — говорится в комментарии.

Как сообщает диппредставительство, в этом году в его адрес поступили обращения с просьбой воздержаться от участия в традиционных официальных мероприятиях по случаю очередной годовщины освобождения концентрационных лагерей на территории ФРГ, включая Бухенвальд, Заксенхаузен и Равенсбрюк.

«На планы российских загранучреждений в ФРГ в связи с 79-й годовщиной Великой Победы подобные обращения не повлияют», — подчеркнули в посольстве. Сотрудники диппредставительства намерены ни смотря ни на что почтить память советских солдат-освободителей и помянуть жертв нацистских концлагерей.

памятные даты
дипломатия