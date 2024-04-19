Посольство раскрыло, почему Россию не позвали на памятную церемонию в ФРГ

Ранее о поступлении таких уведомлений заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как сообщает диппредставительство, в этом году в его адрес поступили обращения с просьбой воздержаться от участия в традиционных официальных мероприятиях по случаю очередной годовщины освобождения концентрационных лагерей на территории ФРГ, включая Бухенвальд, Заксенхаузен и Равенсбрюк.
«На планы российских загранучреждений в ФРГ в связи с 79-й годовщиной Великой Победы подобные обращения не повлияют», — подчеркнули в посольстве. Сотрудники диппредставительства намерены ни смотря ни на что почтить память советских солдат-освободителей и помянуть жертв нацистских концлагерей.