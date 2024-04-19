Белый дом заявил о готовности немедленно возобновить поставки оружия Украине

«Мы хотим, чтобы Палата [представителей], Сенат приняли их, положили на стол президенту [США Джо Байдену]. И он их сразу подпишет», — заявила она, комментируя рассмотрение упомянутых законопроектов на Капитолийском холме.
На вопрос о том, как скоро США смогут возобновить поставки вооружений Украине, Жан-Пьер ответила: «Сразу, сразу».
Выступая в четверг на форуме, который был проведен Центром имени президента Джорджа Буша — младшего в Далласе (штат Техас), Бернс признал, что Украина может потерпеть поражение к концу текущего года, если Вашингтон вскоре не возобновит поставки оружия и боеприпасов Киеву.
Президент России Владимир Путин подчеркнул 29 февраля в послании Федеральному собранию, что российские войска владеют инициативой в ходе специальной военной операции на Украине и наступают по целому ряду оперативных направлений, освобождая все новые территории.