Белый дом заявил о готовности немедленно возобновить поставки оружия Украине

«Мы хотим, чтобы Палата [представителей], Сенат приняли их, положили на стол президенту [США Джо Байдену]. И он их сразу подпишет», — заявила она, комментируя рассмотрение упомянутых законопроектов на Капитолийском холме.

Кроме того, официальный представитель американского лидера подтвердила, что Вооруженные силы Украины находятся в отступлении. Как в связи с этим напомнила Жан-Пьер, директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс недавно предупреждал руководство Конгресса о том, что ВСУ «теряют территорию». По мнению американской администрации, «бездействие Конгресса вредит тому, что пытается делать Украина», добавила пресс-секретарь.