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Президент Чехии: у Европы больше нет ресурсов для оказания помощи Украине

В европейских странах больше нет достаточного количества ресурсов для оказания помощи Украине. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в эфире телеканала CNN.

Источник: AP 2023
«Чехия и другие страны не имеют больше достаточного количества ресурсов в запасе, чтобы отдать Украине. Поэтому мы начинаем искать, где доступно еще это оружие», — сказал он, отметив, что помощь, которую оказывает Вашингтон Киеву, не сможет заменить Европа.

Чешский лидер подчеркнул, что от одних США на Украину поступает как минимум 50% от всей помощи.

Он также отметил, что в европейских странах ожидают правильных действий Соединенных Штатов в вопросе предоставления военной поддержки Украине.

Ранее стало известно, что палата представителей США одобрила вынесение на голосование законопроектов о предоставлении военной помощи Украине и другим американским союзникам.