Президент Чехии: у Европы больше нет ресурсов для оказания помощи Украине

«Чехия и другие страны не имеют больше достаточного количества ресурсов в запасе, чтобы отдать Украине. Поэтому мы начинаем искать, где доступно еще это оружие», — сказал он, отметив, что помощь, которую оказывает Вашингтон Киеву, не сможет заменить Европа.
Чешский лидер подчеркнул, что от одних США на Украину поступает как минимум 50% от всей помощи.
Он также отметил, что в европейских странах ожидают правильных действий Соединенных Штатов в вопросе предоставления военной поддержки Украине.
Ранее стало известно, что палата представителей США одобрила вынесение на голосование законопроектов о предоставлении военной помощи Украине и другим американским союзникам.