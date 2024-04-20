Президент Чехии: у Европы больше нет ресурсов для оказания помощи Украине

«Чехия и другие страны не имеют больше достаточного количества ресурсов в запасе, чтобы отдать Украине. Поэтому мы начинаем искать, где доступно еще это оружие», — сказал он, отметив, что помощь, которую оказывает Вашингтон Киеву, не сможет заменить Европа.